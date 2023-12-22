Белый дом: США намерены ввести ограничения на импорт российских морепродуктов

Власти Соединённых Штатов намерены ввести ограничения на импорт российских морепродуктов. Соответствующий указ 22 декабря подпишет американский лидер Джо Байден.

Об этом говорится в опубликованном Белым домом пояснении к указу.

Отмечается, что профильные ведомства введут запрет на импорт некоторых российских морепродуктов, «добытых в российских водах или на судах под российским флагом, даже если они затем будут переработаны в третьих странах».

Ранее сообщалось, что Байден в условиях отсутствия согласования в вопросе предоставления новой помощи Украине намерен подписать указ, предусматривающий усиление санкций против России в финансовой сфере.