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Белый дом: Байден намерен усилить санкции против России в финансовой сфере

США пригрозили отключать банки по всему миру из-за санкций против России

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Президент США Джо Байден в условиях отсутствия согласования в вопросе предоставления новой помощи Украине намерен подписать указ, предусматривающий усиление санкций против России в финансовой сфере. Об этом сообщили в Белом доме.
Белый дом: Байден намерен усилить санкции против России в финансовой сфере
  • Gettyimages.ru
  • © Jacquelyn Martin

Высокопоставленный представитель администрации отметил, что новый исполнительный указ усилит антироссийские санкции за счёт сосредоточения на финансовых посредниках, передаёт РИА Новости.

Представитель Белого дома добавил, что этот инструмент позволит США «преследовать финансовые учреждения», которые не могут определиться в вопросе о том, позволять ли своим компаниям действия, способные трактоваться как содействие ВПК России, или разорвать всякие связи со страной.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва и Минск справились с санкционным давлением Запада.

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