Оверчук: Россия и Белоруссия справились с санкциями

Санкционное давление Запада не помешало России и Белоруссии заканчивать 2023 год с высокими макроэкономическими показателями. Как рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук, рост ВВП в обеих странах выше, чем в ЕС.

Выступая на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, Оверчук отметил, что по итогам уходящего года в России ожидается рост ВВП не менее 3,5%, в то время как в Белоруссии за 11 месяцев он составил 3,8%.

«Я хочу обратить внимание, что эти показатели гораздо выше, чем в Европе, которая объявила нам санкции», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Оверчук добавил, что рост товарооборота между странами в период с января по октябрь текущего года составил 8,4% на фоне прошлогодних показателей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественные компании сохранили ритмичность работы, несмотря на санкции.