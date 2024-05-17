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Путин оставил памятную запись в книге почётных гостей Харбинского университета

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Президент России Владимир Путин оставил запись на память в книге для почётных гостей Харбинского политехнического университета.
Путин оставил памятную запись в книге почётных гостей Харбинского университета
  • РИА Новости

В своей записи Путин пожелал университету успехов и поблагодарил за внимание к сотрудничеству с Россией, сообщает Life.ru

«Поздравляю с выдающимися успехами в развитии университета. Желаю дальнейших успехов в развитии образования, науки. Благодарю за внимание к российскому сотрудничеству», — написал президент.  

Путин посетил Харбинский университет во время визита в Китай. Он встретился с российскими студентами и преподавателями. 

В ходе беседы с учащимися российский глава пошутил, что он «не интернет» и на все вопросы дать точный ответ не может.

 

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