Путин оставил памятную запись в книге почётных гостей Харбинского университета

Президент России Владимир Путин оставил запись на память в книге для почётных гостей Харбинского политехнического университета.

В своей записи Путин пожелал университету успехов и поблагодарил за внимание к сотрудничеству с Россией, сообщает Life.ru.

«Поздравляю с выдающимися успехами в развитии университета. Желаю дальнейших успехов в развитии образования, науки. Благодарю за внимание к российскому сотрудничеству», — написал президент.

Путин посетил Харбинский университет во время визита в Китай. Он встретился с российскими студентами и преподавателями.

В ходе беседы с учащимися российский глава пошутил, что он «не интернет» и на все вопросы дать точный ответ не может.