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Путин при общении со студентами в Харбине в шутку напомнил, что он «не интернет»

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Президент России Владимир Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политеха пошутил, что он «не интернет» и на все их вопросы дать точный ответ не может. При этом он выразил готовность поделиться мнением по разным темам.
Путин при общении со студентами в Харбине в шутку напомнил, что он «не интернет»
  • РИА Новости

«Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу. Но попробую сформулировать своё мнение по темам, которые вас волнуют. Пожалуйста, прошу вас», — сказал президент.

Он предложил «демократично» подойти к выбору вопросов и обратил внимание на то, что многие тянут руки из зала, желая спросить его о чём-либо.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение северо-востока Китая.

В Китай президент России прилетел 16 мая.

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