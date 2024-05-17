Путин при общении со студентами в Харбине в шутку напомнил, что он «не интернет»
- РИА Новости
«Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу. Но попробую сформулировать своё мнение по темам, которые вас волнуют. Пожалуйста, прошу вас», — сказал президент.
Он предложил «демократично» подойти к выбору вопросов и обратил внимание на то, что многие тянут руки из зала, желая спросить его о чём-либо.
Ранее Путин возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение северо-востока Китая.
В Китай президент России прилетел 16 мая.