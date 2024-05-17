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Песков: меры безопасности Путина принимаются «на обычном уровне»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усиления безопасности Владимира Путина после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не планируется.
Песков: меры безопасности Путина принимаются «на обычном уровне»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«На обычном уровне. Делается то, что должно, для обеспечения безопасности президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, усиливались ли меры безопасности.

Ранее избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что новых операций у премьер-министра Роберта Фицо не планируется.

Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик получил несколько огнестрельных ранений.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали.

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