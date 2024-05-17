Песков: меры безопасности Путина принимаются «на обычном уровне»
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
«На обычном уровне. Делается то, что должно, для обеспечения безопасности президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, усиливались ли меры безопасности.
Ранее избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что новых операций у премьер-министра Роберта Фицо не планируется.
Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик получил несколько огнестрельных ранений.
Стрелявшего в Фицо мужчину задержали.