Песков: меры безопасности Путина принимаются «на обычном уровне»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усиления безопасности Владимира Путина после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не планируется.

Об этом сообщает Life.ru.

«На обычном уровне. Делается то, что должно, для обеспечения безопасности президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, усиливались ли меры безопасности.

Ранее избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что новых операций у премьер-министра Роберта Фицо не планируется.

Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик получил несколько огнестрельных ранений.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали.