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Пеллегрини: новых операций у Фицо не планируется

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Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что новых операций у премьер-министра Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, не планируется.
Пеллегрини: новых операций у Фицо не планируется
  • AP

Пеллегрини сообщил, что глава больницы, где находится Фицо, не подтвердила информацию о новых операциях у премьер-министра. Его слова передаёт издание Pravda

«Наоборот, по последним данным, в понедельник будет заседание консилиума врачей, который потом решит, будет ли он дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или будут думать о его транспортировке ближе к месту его жительства», — добавил Пеллегрини. 

Избранный глава Словакии отметил, что навестит Фицо, если разрешат врачи. 

Пеллегрини также подчеркнул, что Фицо помнит все обстоятельства происшествия, но в данный момент состояние здоровья премьера всё ещё «серьёзное».

Ранее в МВД Словакии сообщили, что стрелявший в Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах. 

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