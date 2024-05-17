Панарин признался, что очень нервничал во время шестого матча против «Каролины»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Каролиной Харрикейнз».

«Честно признаться, я очень нервничал на скамейке, когда мы уступали в несколько шайб. И даже ещё в третьем периоде мы уступали в счёте. Но, слава богу, мы справились. Это плей-офф. Здесь постоянно бывают взлёты и падения. Иногда очень сложно что-либо сделать. Но у нас получилось», — цитирует Панарина The Athletic.

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Винсент Трочек, Баркли Гудроу и Крис Крайдер (хет-трик).

Панарин записал в свой актив две результативные передачи.

Ранее Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян.