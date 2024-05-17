Путин: США ввели санкции против электрокаров из КНР, потому что они стали лучше

Вашингтон ввёл санкции в отношении китайских электроавтомобилей, потому что они стали лучше.

Как пишет ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«Недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электротранспорт, на электромобили. Почему? За что? А потому, что китайские машины лучше стали», — сказал он.

Ранее стало известно, что в 2023 году в России доля продаж китайских брендов автомобилей превысила 50%.

В январе сообщалось, что доля подержанных китайских автомобилей к декабрю 2023 года составила 5,1%.