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Путин: США ввели санкции против электрокаров из КНР, потому что они стали лучше

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Вашингтон ввёл санкции в отношении китайских электроавтомобилей, потому что они стали лучше.
Путин: США ввели санкции против электрокаров из КНР, потому что они стали лучше
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«Недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электротранспорт, на электромобили. Почему? За что? А потому, что китайские машины лучше стали», — сказал он. 

Ранее стало известно, что в 2023 году в России доля продаж китайских брендов автомобилей превысила 50%.

В январе сообщалось, что доля подержанных китайских автомобилей к декабрю 2023 года составила 5,1%.

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