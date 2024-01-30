Доля подержанных китайских автомобилей в России достигла 5,1%
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Авито Авто».
Средняя цена таких машин с января по декабрь выросла до 1,3 млн рублей.
Самыми популярными по итогам года признаны кроссовер Chery Tiggo (T11), седан Lifan Solano и кроссовер Geely Monjaro.
В список также попали Chery Amulet (A15) и Geely Emgrand EC7.
«Привлекательные цены, широкий ассортимент, современный дизайн и стабильно растущий уровень надёжности делают китайские автомобили всё более востребованными среди покупателей», — заявил директор направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадим Иванов.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов выразил мнение, что в 2024 году импорт автомобилей из КНР в Россию продолжит расти.