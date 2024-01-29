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Автоэксперт Баканов спрогнозировал рост импорта автомобилей из Китая

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Автоэксперт Пётр Баканов выразил мнение, что в 2024 году импорт автомобилей из КНР в Россию продолжит расти.
Автоэксперт Баканов спрогнозировал рост импорта автомобилей из Китая
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с РИАМО эксперт предположил, что на какое-то время импорт может приостановиться, но не в широкой перспективе.

Он добавил, что будет хорошим достижением, если к 2027 году в России в год будет продаваться 1,5 млн легковых авто.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России доля официальных автомобильных дилеров, которые представляют китайские бренды, за год увеличилась в два раза — с 33,3% в январе 2023-го до 60,4% к январю 2024-го, то есть с 1053 до 2207.

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