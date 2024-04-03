В России в 2023 году доля продаж китайских автобрендов превысила 50%
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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование OKS Labs (by Okkam) и РОМИР.
По прогнозам, российский автомобильный рынок может достигнуть 1,8 млн единиц к 2028 году в базовом сценарии.
«Текущая ситуация обернулась окном возможностей для китайских игроков, которые сделали удачные ставки на два ключевых сегмента: относительно дешёвые автомобили и премиальные электромобили и гибриды», — заявили эксперты.
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.
В феврале в России было реализовано почти 104 тыс. новых легковых автомобилей.
Половина проданных в последний зимний месяц автомобилей (51%) пришлась на три марки: Lada — 28% и китайские бренды Geely и Haval (12,3 тыс. и 12 тыс. ед. соответственно).