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В России в 2023 году доля продаж китайских автобрендов превысила 50%

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В 2023 году в России доля продаж китайских брендов автомобилей превысила 50%.
В России в 2023 году доля продаж китайских автобрендов превысила 50%
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование OKS Labs (by Okkam) и РОМИР.

По прогнозам, российский автомобильный рынок может достигнуть 1,8 млн единиц к 2028 году в базовом сценарии.

«Текущая ситуация обернулась окном возможностей для китайских игроков, которые сделали удачные ставки на два ключевых сегмента: относительно дешёвые автомобили и премиальные электромобили и гибриды», — заявили эксперты.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.

В феврале в России было реализовано почти 104 тыс. новых легковых автомобилей.

Половина проданных в последний зимний месяц автомобилей (51%) пришлась на три марки: Lada — 28% и китайские бренды Geely и Haval (12,3 тыс. и 12 тыс. ед. соответственно).

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