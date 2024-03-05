В России продали почти 104 тысячи новых легковых машин в феврале 2024 года
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Как пишет газета «Известия», об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», а также собственную сегментацию.
«Объём российского авторынка в феврале оказывается на 30% больше, чем месяцем ранее», — прокомментировали эксперты.
По имеющимся данным, в феврале российский авторынок вернулся к значениям, превышающим 100 тыс. единиц, на которых он непрерывно находился в период с августа по декабрь прошлого года.
Половина проданных в последний зимний месяц автомобилей (51%) пришлась на три марки: Lada — 28% и китайские бренды Geely и Haval (12,3 тыс. и 12 тыс. ед. соответственно).
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.