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Главком ВСУ Сырский заявил об опасности выхода ВС России в тыл украинских войск

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Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что появилась опасность выхода российских подразделений в тыл украинских войск в Харьковской области.
Главком ВСУ Сырский заявил об опасности выхода ВС России в тыл украинских войск
  • РИА Новости

В своих соцсетях Сырский заявил об усложнении ситуации на востоке Украины. По его словам, зона боевых действий расширилась почти на 70 км.

Главком ВСУ отметил, что впереди ВСУ ждут «тяжёлые бои», и ВС России к этому готовы.

Владимир Зеленский накануне провёл в Харькове заседание ставки Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины. В интервью ABC он заявил о возможной потере Киевом контроля над Харьковом и возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области.

Министерство обороны России 16 мая заявило, что российские бойцы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области.

Войска России за последние дни освободили в регионе БугроваткуГлубокое и Лукьянцы, а также Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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