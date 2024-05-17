Главком ВСУ Сырский заявил об опасности выхода ВС России в тыл украинских войск

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что появилась опасность выхода российских подразделений в тыл украинских войск в Харьковской области.

В своих соцсетях Сырский заявил об усложнении ситуации на востоке Украины. По его словам, зона боевых действий расширилась почти на 70 км.

Главком ВСУ отметил, что впереди ВСУ ждут «тяжёлые бои», и ВС России к этому готовы.

Владимир Зеленский накануне провёл в Харькове заседание ставки Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины. В интервью ABC он заявил о возможной потере Киевом контроля над Харьковом и возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области.

Министерство обороны России 16 мая заявило, что российские бойцы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области.

Войска России за последние дни освободили в регионе Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы, а также Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.