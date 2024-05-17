Аналитик Антонов дал прогноз по курсу доллара на неделю

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз по курсу доллара на неделю.

Аналитик отмечает, что доллар и евро на уходящей неделе подешевели к рублю на 0,4% и 0,1%, соответственно.

По его словам, геополитический и внутренний политический фон оказались положительными для рубля.

«Большое значение имело формирование нового правительства и устранение связанной с этим неопределённости. На следующей неделе рубль будет реагировать на данные Росстата по инфляции за апрель, а также на начинающийся налоговый период, есть шанс, что при данных о замедлении инфляции рубль может укрепиться до 89 рублей за доллар и 97 рублей за евро. Ожидаем на следующей неделе коридор 90—93 рубля за доллар и 97—100 рублей за евро», — поделился Антонов.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что курс доллара на следующей неделе может составить около 90 рублей.