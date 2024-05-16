Экономист Зельцер: курс доллара на следующей неделе может составить 90 рублей
- РИА Новости
«Актуальные факторы крепости нацвалюты на месте», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт отметил, в частности, денежно-кредитную политику ЦБ, которая сдерживает спрос на иностранную валюту под импорт.
Как считает Зельцер, к факторам устойчивости рубля также можно отнести слабость доллара на глобальной арене против всех мировых валют.
Ранее эксперт Президентской академии, автор Telegram-канала «Финтех для Всех» Вячеслав Мищенко спрогнозировал курс доллара в июне в диапазоне 88—94 рубля.