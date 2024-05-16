Экономист Зельцер: курс доллара на следующей неделе может составить 90 рублей

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что курс доллара на следующей неделе может составить около 90 рублей.

«Актуальные факторы крепости нацвалюты на месте», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт отметил, в частности, денежно-кредитную политику ЦБ, которая сдерживает спрос на иностранную валюту под импорт.

Как считает Зельцер, к факторам устойчивости рубля также можно отнести слабость доллара на глобальной арене против всех мировых валют.

Ранее эксперт Президентской академии, автор Telegram-канала «Финтех для Всех» Вячеслав Мищенко спрогнозировал курс доллара в июне в диапазоне 88—94 рубля.