Аналитик Мищенко: курс доллара в июне составит 88—94 рубля

Эксперт Президентской академии, автор Telegram-канала «Финтех для Всех» Вячеслав Мищенко спрогнозировал курс доллара в июне в диапазоне 88—94 рубля.

Средний курс евро будет находиться на уровне 93—102 рубля, поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, этому будут способствовать значительные объёмы чистых продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила и интервенций, связанных с Фондом национального благосостояния.

«В мае ЦБ будет продавать валюту в ежедневном объёме 6,3 млрд рублей, что в десять раз выше текущего уровня», — пояснил Мищенко, отметив, что увеличение валютного предложения окажет поддержку рублю.

Ранее аналитик канала «Рынки, деньги, власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы влияют на курс рубля в текущий момент.