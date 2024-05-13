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Аналитик Мищенко: курс доллара в июне составит 88—94 рубля

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Эксперт Президентской академии, автор Telegram-канала «Финтех для Всех» Вячеслав Мищенко спрогнозировал курс доллара в июне в диапазоне 88—94 рубля.
Аналитик Мищенко: курс доллара в июне составит 88—94 рубля
  • РИА Новости

Средний курс евро будет находиться на уровне 93—102 рубля, поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, этому будут способствовать значительные объёмы чистых продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила и интервенций, связанных с Фондом национального благосостояния.

«В мае ЦБ будет продавать валюту в ежедневном объёме 6,3 млрд рублей, что в десять раз выше текущего уровня», — пояснил Мищенко, отметив, что увеличение валютного предложения окажет поддержку рублю.

Ранее аналитик канала «Рынки, деньги, власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы влияют на курс рубля в текущий момент.

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