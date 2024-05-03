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Аналитик Раманинов спрогнозировал курс доллара в диапазоне 91—93 рублей

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Полина Полетаева
Аналитик канала «Рынки, деньги, власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы сейчас влияют на курс рубля.
Аналитик Раманинов спрогнозировал курс доллара в диапазоне 91—93 рублей
  • РИА Новости

По словам собеседника RT, на курс рубля влияют меры валютного контроля и сложности с переводами в китайские банки.

«Правительство продлило меры по обязательной продаже валютной выручки экспортёрами — это долгосрочный фактор за рубль, который к тому же несколько меняет ожидания спекулянтов в долларе от курса и их стратегии. Влияние оказывает и глобальный доллар: на прошедшей в среду конференции главы ФРС Пауэлла прозвучал сигнал, что ФРС не видит прогресса в достижении таргета по инфляции в последнее время — на это была большая волатильность на фондовом и криптовалютном рынках. Это фактор за ослабление рубля и более сильный доллар», — рассказал Раманинов.

Однако, по его мнению, фактором за рубль является жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ России.

«После последней пресс-конференции сложилось даже мнение, что ЦБ может не понизить ставку в этом году. В ближайшее время ждём коридора 91—93. Это может быть хорошая точка для покупки долларов. Не ждём дальнейшего укрепления рубля — рубль может задержаться на текущих уровнях. К концу года ждём ослабления до уровней 100—105 рублей за доллар», — заключил аналитик.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал об укреплении рубля.

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