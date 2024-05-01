Аналитик Антонов рассказал об укреплении рубля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

По словам Антонова, рубль всю прошлую продлённую рабочую неделю укреплялся.

«Доллар, евро и юань за неделю потеряли по отношению к рублю больше процента каждая из валют. На укрепление рубля повлияло в основном два фактора. Во-первых, решение правительства России продлить требование к экспортёрам об обязательной продаже валютной выручки до конца апреля 2025 года. Для рубля это был важный «психологический» сигнал о том, что государству обвал национальной валюты не нужен», — объяснил он.

Другой фактор, по словам аналитика, это налоговый период.

«На этой неделе рубль после роста неделей ранее может скорректироваться вниз. Это нормальная ситуация после окончания налогового периода. Ожидаем на текущей неделе доллар в рамках 91,5—95 рублей, евро в рамках 97,65—101,50 рубля», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей.