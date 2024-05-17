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Си Цзиньпин назвал китайско-российское ЭКСПО важной платформой

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Российско-китайское ЭКСПО, которое проходит в Харбине, является важной платформой для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем.
Си Цзиньпин назвал китайско-российское ЭКСПО важной платформой
  • РИА Новости

«После многих лет развития китайско-российское ЭКСПО превратилось в важную платформу для продвижения двустороннего экономического и торгового сотрудничества», —  заявил глава КНР Си Цзиньпин.

Как пишет РИА Новости, текст его телеграммы по случаю открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий. Он выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества.

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