Си Цзиньпин назвал китайско-российское ЭКСПО важной платформой

Российско-китайское ЭКСПО, которое проходит в Харбине, является важной платформой для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

«После многих лет развития китайско-российское ЭКСПО превратилось в важную платформу для продвижения двустороннего экономического и торгового сотрудничества», — заявил глава КНР Си Цзиньпин.

Как пишет РИА Новости, текст его телеграммы по случаю открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий. Он выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества.