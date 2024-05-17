RT в Telegram
Подпишись

Путин рассказал, как на встрече с лидером КНР съел два куска утки по-пекински

Короткая ссылка
Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным угостил его уткой по-пекински. Как признался сам Путин, это было очень вкусно и он съел больше, чем планировал.
Путин рассказал, как на встрече с лидером КНР съел два куска утки по-пекински
  • РИА Новости

Студент Харбинского политехнического университета из института космических технологий спросил у Путина, какие блюда китайской кухни российский президент любит больше всего.

«Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде», — пошутил Путин.

Президент напомнил, что накануне его друг и председатель КНР угощал гостей уткой по-пекински.

«Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю — съем один только кусок. Но не мог удержаться, съел и второй — уж больно было вкусно», — сказал Путин.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москву ожидают новые возможности и широкие перспективы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить