Путин рассказал, как на встрече с лидером КНР съел два куска утки по-пекински

Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным угостил его уткой по-пекински. Как признался сам Путин, это было очень вкусно и он съел больше, чем планировал.

Студент Харбинского политехнического университета из института космических технологий спросил у Путина, какие блюда китайской кухни российский президент любит больше всего.

«Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде», — пошутил Путин.

Президент напомнил, что накануне его друг и председатель КНР угощал гостей уткой по-пекински.

«Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю — съем один только кусок. Но не мог удержаться, съел и второй — уж больно было вкусно», — сказал Путин.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москву ожидают новые возможности и широкие перспективы.