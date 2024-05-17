Путин рассказал, как на встрече с лидером КНР съел два куска утки по-пекински
- РИА Новости
Студент Харбинского политехнического университета из института космических технологий спросил у Путина, какие блюда китайской кухни российский президент любит больше всего.
«Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде», — пошутил Путин.
Президент напомнил, что накануне его друг и председатель КНР угощал гостей уткой по-пекински.
«Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю — съем один только кусок. Но не мог удержаться, съел и второй — уж больно было вкусно», — сказал Путин.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москву ожидают новые возможности и широкие перспективы.