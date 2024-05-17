WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления России под Харьковом

Терминалы Starlink, которыми украинские военные пользуются для связи, вышли из строя, когда военнослужащие России начали наступление в Харьковской области. Об этом пишет The Washington Post.

По данным американского издания, Starlink вышли из строя впервые с начала военных действий в феврале 2022 года.

Бригада ВСУ, дислоцированная в Харьковской области, использовала разведывательные дроны, чтобы следить за российской стороной. Однако утром 10 мая трансляции с них прервались из-за радиоэлектронных помех.

По словам командира украинского подразделения, это была самая большая проблема.

«Мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они ещё работали», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Киев обратился к НАТО с просьбой помочь обучить 150 тыс. новобранцев в зоне боевых действий.