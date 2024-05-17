NYT: Украина попросила инструкторов НАТО обучить 150 тысяч солдат
- AP
Как отметили в газете, американские власти отказали Украине в просьбе.
Между тем председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что инструкторы Североатлантического альянса всё равно появятся на Украине.
«В конце концов со временем мы доберёмся туда», — цитирует его издание.
Ранее в Пентагоне заявили, что не намерены направлять на Украину военных инструкторов.
А в НАТО сообщили, что блок может помочь Украине оружием, но не в силах остановить наступление России.