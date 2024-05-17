Аналитик: на следующей неделе для нефти откроется дорога к росту до $86

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT рассказал о ценах на нефть.

По его словам, основные текущие «фундаментальные триггеры — это произошедшая 15 апреля публикация данных по американским потребительским ценам».

«Инфляционные показатели в апреле оказались ниже прогноза, что ещё больше подтвердило ожидание рынка в более мягком денежно-кредитном курсе ФРС на вторую половину года и, как следствие, — падение стоимости доллара. Также в пользу покупателей играет статистика по сокращению запасов нефти в США на этой неделе — это традиционный фактор в рост нефтяных котировок», — отмечает он.

Калманович также отмечает, что техническая картина сейчас складывается в пользу продавцов.

«В случае успеха на следующей неделе для нефти откроется дорога для роста до отметок $85,03 и $86,18», — считает он.

В свою очередь, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов уверен, что на следующей неделе может получить развитие тема, появившаяся в СМИ на Западе, о том, что некоторые страны ОПЕК+ требуют разрешить им увеличивать добычу нефти в следующем году.

«Других событий, которые могли бы вызвать резкий рост или, наоборот, обвал цен нефти мы на следующей неделе не ждём. Скорее всего, в течение всей следующей недели нефть Brent останется в узком коридоре $81—87,5 за баррель», — заключил Антонов.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что в бюджет страны поступило 4,2 трлн рублей нефтегазовых доходов за январь — апрель 2024 года.