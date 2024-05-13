Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 82,2% за четыре месяца
- РИА Новости
«Нефтегазовые доходы составили 4157 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2%)», — сообщили в ведомстве.
Как отмечается, показатели увеличились из-за роста цен на российскую нефть.
Влияние также оказало единовременное поступление доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых за IV квартал прошлого года. Выплата связана с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырьё.
В Минфине подчеркнули, что в следующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.
Ранее кандидат на должность вице-премьера России Александр Новак объявил, что в ближайшее время будет запущен национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».