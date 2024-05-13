Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 82,2% за четыре месяца

В Министерстве финансов России сообщили, что в бюджет страны поступило 4,2 трлн рублей нефтегазовых доходов за январь — апрель 2024 года. Это на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Нефтегазовые доходы составили 4157 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2%)», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, показатели увеличились из-за роста цен на российскую нефть.

Влияние также оказало единовременное поступление доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых за IV квартал прошлого года. Выплата связана с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырьё.

В Минфине подчеркнули, что в следующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

Ранее кандидат на должность вице-премьера России Александр Новак объявил, что в ближайшее время будет запущен национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».