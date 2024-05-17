Провезти велосипед 18 мая в пригородных поездах можно будет бесплатно
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В Центральной пригородной пассажирской компании рассказали, что это связано с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо».
Чтобы бесплатно провезти велосипед, необходимо взять бесплатный билет на него в кассе или оформить через автомат.
Заезд фестиваля начнётся в 13:00 и пройдёт по Садовому кольцу с точками старта и финиша на участках Зубовской, Большой Пироговской улицах и проезда Девичьего Поля.
Ранее в проекте «Активный гражданин» выбрали новый талисман Московского велофестиваля.