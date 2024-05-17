RT в Telegram
Подпишись

Провезти велосипед 18 мая в пригородных поездах можно будет бесплатно

Короткая ссылка
Провезти велосипед 18 мая в пригородных поездах Московской железной дороги можно будет бесплатно.
Провезти велосипед 18 мая в пригородных поездах можно будет бесплатно
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В Центральной пригородной пассажирской компании рассказали, что это связано с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо».

Чтобы бесплатно провезти велосипед, необходимо взять бесплатный билет на него в кассе или оформить через автомат.

Заезд фестиваля начнётся в 13:00 и пройдёт по Садовому кольцу с точками старта и финиша на участках Зубовской, Большой Пироговской улицах и проезда Девичьего Поля. 

Ранее в проекте «Активный гражданин» выбрали новый талисман Московского велофестиваля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить