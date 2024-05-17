На Ямале выделили дополнительные деньги на ремонт дорог, заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Нашли возможность в этом году выделить дополнительное финансирование на обновление дорог в муниципалитетах. Самые масштабные работы пройдут в Новом Уренгое и Ноябрьске — в преддверии юбилеев городов. На большинстве объектов в городах полностью заменим инженерию, сделаем ливнёвки», — казал Артюхов.

Работы будут производить в Губкинском, Лабытнанги и в Тазовском районе.

Ранее жители Ямала выбрали объекты благоустройства.