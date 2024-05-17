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В Москве создан научно-экспертный совет по сохранению и развитию парка «Лосиный Остров»

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В Москве создан научно-экспертный совет по сохранению и развитию национального парка «Лосиный Остров».
В Москве создан научно-экспертный совет по сохранению и развитию парка «Лосиный Остров»
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В совет вошли ведущие российские специалисты по флоре и фауне, а также экологи.

«Совет будет заниматься оценкой численности фауны и разработкой рекомендаций по поддержанию комфортной среды для обитателей парка «Лосиный Остров». Кроме того, на учёных возложена задача по подготовке предложений по сохранению уникальной флоры, а также по научно-методическому сопровождению деятельности по защите биоразнообразия этой природной территории», — говорится в материале.

Как отметила руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, все значимые решения по развитию национального парка будут рассматриваться на заседаниях научно-экспертного совета.

Ранее сообщалось, что скорость бесплатного Wi-Fi увеличили в 52 московских парках.

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