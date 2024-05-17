Тренер Бахтурина дала рекомендации по выбору режима тренировок
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Эффективность тренировок не зависит от времени суток, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».
«Главное — прислушиваться к своему организму и тренироваться тогда, когда есть время, силы и желание», — сказала Бахтурина.
При этом следует учитывать индивидуальный эффект от интенсивных тренировок. Так, на некоторых людей активные тренировки вечером могут оказывать бодрящий эффект, а на других — противоположный.
Также, по её словам, тип тренировок может зависеть от суточной активности человека. То есть «жаворонки» могут утром выполнить интенсивную программу, а вечером заняться йогой. А «совам», напротив, лучше начать день с растяжки, а завершить активным спортом.
Ранее диетолог, нутрициолог, тренер адаптивной физической культуры Зоя Богданова порекомендовала делать зарядку по утрам сразу после пробуждения.