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Диетолог Богданова посоветовала делать зарядку по утрам

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Диетолог, нутрициолог, тренер адаптивной физической культуры Зоя Богданова рекомендовала делать зарядку по утрам сразу после пробуждения.
Диетолог Богданова посоветовала делать зарядку по утрам
  • Gettyimages.ru
  • © Shestock

«Тогда самая простая пятиминутная растяжка или гимнастика будет сжигать в три раза больше калорий, чем в обычных условиях», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Также специалист посоветовала применять способ интервальной ходьбы во время прогулки.

«Если вы будете гулять, но какие-то отрезки, пусть даже десять метров, с осторожностью двигаться задом наперёд, вы почувствуете, что начнёте быстрее потеть, усилится процесс терморегуляции, и вы начнёте тратить в два раза больше калорий», — заключила Богданова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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