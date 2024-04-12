Диетолог Богданова посоветовала делать зарядку по утрам

Диетолог, нутрициолог, тренер адаптивной физической культуры Зоя Богданова рекомендовала делать зарядку по утрам сразу после пробуждения.

«Тогда самая простая пятиминутная растяжка или гимнастика будет сжигать в три раза больше калорий, чем в обычных условиях», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Также специалист посоветовала применять способ интервальной ходьбы во время прогулки.

«Если вы будете гулять, но какие-то отрезки, пусть даже десять метров, с осторожностью двигаться задом наперёд, вы почувствуете, что начнёте быстрее потеть, усилится процесс терморегуляции, и вы начнёте тратить в два раза больше калорий», — заключила Богданова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.