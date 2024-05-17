В МВД отреагировали на инициативу ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России рассмотрели предложение депутата Госдумы Сергея Колунова ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах преимущественного движения пешеходов (в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках) до 8 км/ч. Ответ ведомства есть в распоряжении RT.

Как отметили в ведомстве, правительством России на период до 2025 года утверждён план мероприятий («дорожная карта»), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, которым запланировано, в том числе, внесение изменений в правила дорожного движения.

«На основании изложенного полагаем, что предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия», — подчёркивается в ответе.

Ранее Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах преимущественного движения пешеходов (в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках) до 8 км/ч.

Он отметил, что указанные изменения сократят число ДТП и количество пострадавших лиц.

Подробнее — в материале RT.