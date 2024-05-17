RT в Telegram
Подпишись

В МВД отреагировали на инициативу ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России рассмотрели предложение депутата Госдумы Сергея Колунова ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах преимущественного движения пешеходов (в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках) до 8 км/ч. Ответ ведомства есть в распоряжении RT.
В МВД отреагировали на инициативу ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах
  • Gettyimages.ru

Как отметили в ведомстве, правительством России на период до 2025 года утверждён план мероприятий («дорожная карта»), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, которым запланировано, в том числе, внесение изменений в правила дорожного движения.

«На основании изложенного полагаем, что предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия», — подчёркивается в ответе.

Ранее Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах преимущественного движения пешеходов (в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках) до 8 км/ч.

Он отметил, что указанные изменения сократят число ДТП и количество пострадавших лиц.

Подробнее — в материале RT

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить