Максимальную скорость СИМ в пешеходных зонах могут ограничить до 8 км/ч

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах преимущественного движения пешеходов (в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках) до 8 км/ч.

Копии обращения на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России Михаила Черникова и на имя министра транспорта России Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

Согласно аналитическим данным НИЦ БДД МВД России, за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 2647 (+215,9%) ДТП с участием СИМ, в результате которых погиб 31 (+63,2%) человек, в том числе трое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, напомнил парламентарий.

Кроме того, ранения получили 2723 (+213%) человека, в числе которых 919 детей в возрасте до 16 лет.

По мнению Колунова, одним из способов снижения показателей аварийности могло бы стать внесение изменений в правила дорожного движения, которые ограничат максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности в местах преимущественного движения пешеходов (в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках) до 8 км/ч, что соответствует средней скорости бега человека.

Ранее депутат выступал с предложением ограничить скорость до 5 км/ч, но, обсудив инициативы с жителями, по его словам, решил внести корректировки.

«С 5 км/ч это ограничение правильнее будет поднять до 8 км/ч. Примерно с такой скоростью, небыстро, бегут трусцой. При такой скорости для координации движений особых усилий не требуется — человек себя полностью контролирует. Более того, сами пешеходы будут успевать среагировать в случае экстренных ситуаций», — подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что указанные изменения сократят число ДТП и количество пострадавших лиц.

«На основании вышеизложенного прошу вас предоставить позицию по данному вопросу и оказать содействие в нормативном закреплении данной инициативы», — говорится в тексте обращения.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил рассмотреть вопрос об исключении возможности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшими совершеннолетия.