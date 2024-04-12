Несовершеннолетним предложили запретить управлять электросамокатами
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Как подчеркнул собеседник RT, доступность электросамокатов, их растущие технические возможности создают всё больше угроз для жизни и здоровья подростков.
«В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос об исключении возможности использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста», — говорится в обращении.
По его мнению, принятие указанных изменений позволит сохранить жизни российских подростков, положительно скажется на безопасности пешеходов и иных участников дорожного движения, снизит количество ДТП с участием СИМ.
Как напомнил Соловьёв, детям в возрасте от семи до 14 лет на СИМ можно ездить по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон.
Там же могут передвигаться дети младше семи лет, но только в сопровождении взрослых, добавил он.
При этом в возрасте старше 14 лет на СИМ тяжелее 35 кг и велосипедах нужно двигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов.
Если такой инфраструктуры нет или она недоступна, можно двигаться по обочине, а если нет и её — по правой стороне проезжей части, добавил юрист.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях России об основах использования электросамокатов, а также о способах безаварийного вождения таких устройств.