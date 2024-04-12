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Несовершеннолетним предложили запретить управлять электросамокатами

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Анастасия Румянцева
Доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил рассмотреть вопрос об исключении возможности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшими совершеннолетия. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
Несовершеннолетним предложили запретить управлять электросамокатами
  • Gettyimages.ru

Как подчеркнул собеседник RT, доступность электросамокатов, их растущие технические возможности создают всё больше угроз для жизни и здоровья подростков.

«В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос об исключении возможности использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста», — говорится в обращении.

По его мнению, принятие указанных изменений позволит сохранить жизни российских подростков, положительно скажется на безопасности пешеходов и иных участников дорожного движения, снизит количество ДТП с участием СИМ.

Как напомнил Соловьёв, детям в возрасте от семи до 14 лет на СИМ можно ездить по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон.

Там же могут передвигаться дети младше семи лет, но только в сопровождении взрослых, добавил он.

При этом в возрасте старше 14 лет на СИМ тяжелее 35 кг и велосипедах нужно двигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов.

Если такой инфраструктуры нет или она недоступна, можно двигаться по обочине, а если нет и её — по правой стороне проезжей части, добавил юрист.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях России об основах использования электросамокатов, а также о способах безаварийного вождения таких устройств.

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