Лекции о безопасном управлении электросамокатами могут организовать для молодёжи

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях России об основах использования электросамокатов, а также о способах безаварийного вождения таких устройств.

Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как отметил Ветров, на улицах крупных городов вскоре вновь появятся прокатные самокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Как известно, катанием на электросамокатах в основном увлекаются школьники, студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений, добавил он.

По его словам, невозможно бороться с самокатами и травматизмом сплошными запретами. Однако можно сократить количество происшествий и аварий путём просвещения, подчеркнул собеседник RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях Российской Федерации с привлечением сотрудников дорожной полиции об основах правил дорожного движения, уважительного использования электросамокатов и иных СИМ, а также о способах безаварийного вождения таких устройств», — говорится в обращении.

Ранее Ветров предложил оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом.