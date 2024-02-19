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Аналог пионерского галстука предложили ввести в форму российских школьников

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
Аналог пионерского галстука предложили ввести в форму российских школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Vladimirov

Как напомнил Ветров, в последние годы в стране неоднократно поднимался вопрос о возрождении традиции ношения школьной формы учащимися.

«Стоит признать, что возвращение единой общероссийской школьной униформы всё ещё остаётся вопросом дискуссионным: у этой инициативы есть как сторонники, так и противники в среде родительского и даже педагогического сообщества», — добавил собеседник RT.

Между тем, по его мнению, процесс возвращения единой униформы можно было бы начать постепенно — с возвращения в школьный гардероб «символических, но важных аксессуаров».

На протяжении всего существования Советского Союза главнейшим атрибутом любого школьника являлся пионерский галстук, добавил общественник.

По его словам, эта часть гардероба учащегося ребёнка «символизировала его стремление к знаниям, верность стране, готовность помогать».

«Прошу вас оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», — говорится в тексте обращения.

Ранее Ветров предложил заменить День святого Валентина на праздник дружбы и товарищества.  

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