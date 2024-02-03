День святого Валентина предложили заменить на Праздник дружбы и товарищества

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как пояснил Ветров, День святого Валентина «чужд нашей отечественной культуре и традициям».

«Можно сказать, что бездумное повторение западных традиций, положенных на нашу реальность без рефлексии и полного осознания, порождает негативные явления в молодёжной и детской среде», — заявил общественный деятель.

По его мнению, эту новоявленную традицию «необходимо вытеснять и замещать правильными моральными ориентирами».

К примеру, в середине февраля школьники могли бы отмечать не День влюблённых, а Праздник дружбы и товарищества, предложил собеседник RT.

Согласно инициативе, дети могли бы дарить друг другу памятные подарки, играть в командные игры.

По словам Ветрова, этот праздник помог бы школьникам «лучше запомнить и пронести сквозь всю жизнь хорошие и добрые воспоминания о школьной поре».

«Прошу Вас оценить данную инициативу и дать ей, при Вашем одобрении, ход реализации», — говорится в тексте обращения.

Ранее Ветров призвал рассмотреть возможность создания специализированной служебной памятки для отечественных педагогов об основах ведения социальных сетей, виртуального общения с учениками и их родителями, а также о противодействии травле или троллингу.