В России предложили создать памятку для учителей об основах ведения соцсетей

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал рассмотреть возможность создания специализированной служебной памятки для отечественных педагогов об основах ведения социальных сетей, виртуального общения со своими учениками и их родителями, а также для противодействия травле или троллингу. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул Ветров, педагог может стать целенаправленной жертвой издевательств и провокаций.

«Известны случаи, когда на неугодного учителя в соцсетях и интернете объявлялась охота, выдвигались необоснованные голословные обвинения, угрозы», — рассказал он.

При этом, по словам общественника, многие учителя всё ещё не могут назвать себя уверенными пользователями сети, не разбираются в тонкостях виртуального общения и беззащитны перед троллингом, который воспринимают всерьёз.

Подобные переживания однозначно отражаются на продуктивности педагога, подчеркнул Ветров.

«Прошу Вас рассмотреть возможность создания специализированной служебной памятки для отечественных педагогов об основах ведения социальных сетей, виртуального общения со своими учениками и их родителями, а также для противодействия попыткам травли или троллинга», — говорится в тексте обращения.

Согласно инициативе, подобный материал позволит избежать некоторых неприятных и потенциально опасных ситуаций в коммуникации, а также поможет учителям разобраться в тонкостях виртуального этикета.

Ранее Ветров предложил рассмотреть возможность оборудования школьных классов системами видеонаблюдения.