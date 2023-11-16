В России призвали оснастить школьные классы камерами для минимизации конфликтов

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность оборудования школьных классов системами видеонаблюдения. По его словам, такие меры позволят минимизировать возникновение конфликтных ситуаций. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как объяснил Ветров, в последние годы нередки случаи возникновения конфликтов между учениками и педагогами. Часто такие случаи происходят прямо в учебных классах и помещениях образовательных учреждений, уточнил собеседник RT.

При этом он напомнил, что такие ситуации часто снимают на телефон ученики, которые становятся свидетелями произошедшего.

«К сожалению, немало конфликтных ситуаций становится достоянием широкой публики. И такие видеозаписи зачастую провоцируют общественность к скоропалительным выводам и волнам возмущения», — подчеркнул он.

Ветров добавил, что выборочность, монтаж и манипуляция записями могут искажать суть происшествия. В таких случаях незаслуженно страдает авторитет педагога и школьной системы в целом, пояснил общественный деятель.

«Учитывая актуальность, своевременность и необходимость принятия мер, прошу вас рассмотреть возможность оборудования отечественных школ и иных учебных заведений системами видеонаблюдения, устанавливаемыми в классах и помещениях, где проводятся учебные занятия», — говорится в тексте обращения.

По его словам, такие меры позволят минимизировать возникновение конфликтных ситуаций, помогут в возможных разбирательствах и станут действенной защитой учителей и педагогов от несправедливых обвинений в превышении полномочий.

Ранее сообщалось, что подросток, которого педагог вытолкал из класса в кемеровской школе, отказывался убрать смартфон по требованию учителя.