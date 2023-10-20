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Подросток, которого вытолкали из класса в Кемерове, играл на телефоне и грубил

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Подросток, которого педагог вытолкал из класса в школе в Кемерове, отказывался убрать смартфон по требованию учителя, рассказали RT в кемеровской полиции.
Подросток, которого вытолкали из класса в Кемерове, играл на телефоне и грубил
  • Gettyimages.ru

Как заявили в полиции, школьник во время урока включил игру, а также грубо отвечал на замечания. При этом ученик не состоит на учёте.

Отмечается, что никакого вреда его здоровью во время конфликта не нанесли.

Ранее подросток, которого учитель вытолкал из кабинета во время урока в Кемерове, рассказал RT о конфликте.

В полиции подтвердили RT, что учитель написал на ученика встречное заявление за нецензурную брань в свой адрес. Правоохранительные органы начали проверку.

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