Подросток, которого учитель вытолкал из кабинета в Кемерове, рассказал о конфликте

Подросток, которого учитель вытолкал из кабинета во время урока в Кемерове, рассказал RT о конфликте.

Отмечается, что подростка выгнали за то, что он сидел в телефоне и мешал остальным. Скандал произошёл на уроке истории в восьмом классе.

«Мы вышли из кабинета, и там он начал мне кричать в лицо: «Это что, бар тебе? Тебе сигарету дать? Ещё харкался при этом», — сказал он.

При этом школьник назвал бредом информацию о том, что он якобы подрался с педагогом в коридоре.

«Сейчас я был в отделении полиции за то, что я обматерил якобы его. Он написал заявление и докладную на меня в школе», — рассказал ученик.

В свою очередь, один из сотрудников школы заявил RT, что учитель — «нормальный человек», а ученик — «тяжёлый подросток, который отвратительно себя ведёт».

В полиции подтвердили RT, что учитель написал на ученика встречное заявление за нецензурную брань в свой адрес. Правоохранительные органы начали проверку.