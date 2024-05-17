Махачев: Нурмагомедов скучает по боям

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, что бывший обладатель пояса организации Хабиб Нурмагомедов скучает по выступлениям в промоушене.

«Мне кажется, Хабиб счастлив, но он скучает по боям, по тренировочным лагерям. Вот почему он всегда с нами. Он любит тренироваться, он тренируется каждый день. Не только когда он с нами. Этот парень тренируется всегда», — заявил Махачев в интервью Pound4Pound.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года россиянин удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого боец завершил спортивную карьеру.

Ранее Махачев прокомментировал возможный поединок с ирландцем Конором Макгрегором.