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Губерниев считает, что Промес должен сидеть в нидерландской тюрьме

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«На фига он нужен в России? Я не жду его здесь. Вообще его ждет голландская тюрьма. Квинси Промес - преступник и должен сидеть в тюрьме. Сейчас его выпустили из-под стражи на определённых условия, но покидать страну он всё равно не может, потому что скорее всего его ждёт экстрадиция в Нидерланды», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Как сообщает Het Parool, за форварда внесли залог, но ему запрещено покидать ОАЭ до вынесения решения по запросу об экстрадиции в Нидерланды.

Напомним, во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. 

Также суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промес содержится под стражей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

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