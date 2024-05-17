В Минэнерго Украины заявили о повреждении энергообъекта в Винницкой области

В Министерстве энергетики Украины заявили о повреждении энергетического объекта в Винницкой области.

Уточняется, что повреждено оборудование одного из энергетических объектов из-за падения обломков беспилотника. Без света остались более 20 тыс. потребителей.

«В четырёх населённых пунктах были отключены более 23 тыс. абонентов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, по данным ведомства, в Сумской области по технологическим причинам краткосрочно выключалась высоковольтная воздушная линия.

Ранее в ведомстве сообщили, что в текущем году украинской энергосистеме нанесён сильнейший ущерб, которого не было с момента начала СВО.