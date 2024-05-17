Врач Завалина: при мигрени приём анальгетиков возможен не более двух раз в неделю

Врач-невролог, заведующая неврологическим отделением Клиники СМТ в Санкт-Петербурге Татьяна Завалина рассказала, что, по оценкам специалистов, от мигреней страдает 14% населения планеты.

«В настоящее время описано более 200 видов головной боли. Чаще всего встречаются первичные, и «лидеры» среди них — мигрень и головная боль напряжения», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Головную боль могут вызывать чрезмерное напряжение мышц, в том числе в шейном отделе, усталость, сильные нагрузки, стресс, кашель, холод, хронические заболевания головного мозга и многие другие факторы, объяснила Завалина.

Она посоветовала не увлекаться приёмом обезболивающих препаратов и не принимать анальгетики более двух раз в неделю.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.