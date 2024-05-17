Макгрегор: если кто-то и может победить Фьюри, то это Усик

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор высказался о титульном бое между обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик — хитрый и коварный боксёр. Если кто-то и может его победить, то это, вероятно, будет Усик. Тайсон тоже хитрый. К тому же он достаточно габаритный. Его трудно победить на боксёрском ринге», — приводит слова Макгрегора Boxing News.

Изначально бой между боксёрами должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британец получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка, который перенесли на 18 мая.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что команда Усика подала жалобу на организаторов боя против Фьюри.