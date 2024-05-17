RT в Telegram
Подпишись

Макгрегор: если кто-то и может победить Фьюри, то это Усик

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор высказался о титульном бое между обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Макгрегор: если кто-то и может победить Фьюри, то это Усик
  • Gettyimages.ru

«Усик — хитрый и коварный боксёр. Если кто-то и может его победить, то это, вероятно, будет Усик. Тайсон тоже хитрый. К тому же он достаточно габаритный. Его трудно победить на боксёрском ринге», — приводит слова Макгрегора Boxing News.

Изначально бой между боксёрами должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британец получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка, который перенесли на 18 мая.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее сообщалось, что команда Усика подала жалобу на организаторов боя против Фьюри.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить