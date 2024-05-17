Тошич заявил, что следит за успехами Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что наблюдает за успехами Леонида Слуцкого на посту главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

«Поздравил его с назначением, мы общаемся. Слежу за его успехами в Китае. Пока команда идет отлично в чемпионате. Рад за Леонида Викторовича. Верю, что он добьётся там успеха», — цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Слуцкий известен по работе с российскими ФК «Москва», «Крыльями Советов», ЦСКА, «Рубином», а также английским «Халл Сити» и голландским «Витессом». Китайский «Шанхай Шэньхуа» он возглавил в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала девять побед и трижды сыграла вничью.

Ранее Слуцкий был второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая.