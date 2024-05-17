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Зеленский объяснил прорыв ВС России в Харьковской области «нехваткой ПВО»

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Владимир Зеленский считает, что прорыв российских военных в Харьковской области мог быть вызван нехваткой ПВО у украинских войск.
Зеленский объяснил прорыв ВС России в Харьковской области «нехваткой ПВО»
  • Gettyimages.ru

«Они (российская армия. — RT) на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией», — цитирует «СТРАНА.ua» его.

Кроме того, Зеленский отметил промедление Запада с поставками оружия.

Ранее корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш заявил, что ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии в Харьковской области.

Владимир Зеленский накануне провёл в Харькове заседание ставки Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины. В интервью ABC он заявил о возможной потере Киевом контроля над Харьковом и возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области.

Министерство обороны России 16 мая заявило, что российские бойцы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области.

Войска России за последние дни освободили в регионе БугроваткуГлубокое и Лукьянцы, а также Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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