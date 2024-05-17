País: Киев перебросил в Харьков резервы с Донецкого фронта

Украина перебросила в Харьковскую область резервы и подразделения двух бригад с Донецкого фронта, пишет издание País.

Газета сообщила, что в Харьковскую область были переброшены резервные батальоны, а также воевавшие на Донецком фронте подразделения как минимум двух бригад.

По данным издания, информацию подтвердили украинские военнослужащие, которые находятся в этом районе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что причина прорывы российских военных в Харьковской области могла быть связана с нехваткой ПВО у ВСУ.

16 мая в Минобороны России заявили, что российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника под Харьковом.