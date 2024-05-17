País: Киев перебросил в Харьков резервы с Донецкого фронта
- AP
Газета сообщила, что в Харьковскую область были переброшены резервные батальоны, а также воевавшие на Донецком фронте подразделения как минимум двух бригад.
По данным издания, информацию подтвердили украинские военнослужащие, которые находятся в этом районе.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что причина прорывы российских военных в Харьковской области могла быть связана с нехваткой ПВО у ВСУ.
16 мая в Минобороны России заявили, что российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника под Харьковом.