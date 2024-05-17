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País: Киев перебросил в Харьков резервы с Донецкого фронта

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Украина перебросила в Харьковскую область резервы и подразделения двух бригад с Донецкого фронта, пишет издание País.
País: Киев перебросил в Харьков резервы с Донецкого фронта
  • AP

Газета сообщила, что в Харьковскую область были переброшены резервные батальоны, а также воевавшие на Донецком фронте подразделения как минимум двух бригад. 

По данным издания, информацию подтвердили украинские военнослужащие, которые находятся в этом районе. 

Ранее Владимир Зеленский заявил, что причина прорывы российских военных в Харьковской области могла быть связана с нехваткой ПВО у ВСУ. 

16 мая в Минобороны России заявили, что российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника под Харьковом.

 

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