В Тюмени подпишут соглашения с китайским городом Дунъин

Сотрудники администрации и Торгово-промышленной палаты Тюмени провели встречу с делегацией из китайского города Дунъин.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

«Стороны презентовали друг другу планы развития и точки сотрудничества в различных сферах, в том числе в отрасли инноваций, технологий, предпринимательства, образования. По итогам встречи была заключена договорённость о подписании трёх соглашений о сотрудничестве между городами, университетами и ТПП. После чего начнётся обмен опытом и реализация совместных проектов», — говорится в материале.

Город Дунъин — мировой центр по производству шин, также там находится крупное нефтяное месторождение Шэнли.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР.