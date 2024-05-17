RT в Telegram
Подпишись

Папин встретится с Монтесом на боксёрском турнире в Ростове-на-Дону

Короткая ссылка
Российский боксёр Алексей Папин проведёт свой следующий бой против мексиканца Германа Гарсии Монтеса в Ростове-на-Дону.
Папин встретится с Монтесом на боксёрском турнире в Ростове-на-Дону

    10-раундовый поединок в первом тяжёлом весе возглавит турнир «Бетсити. Вечер бокса» 12 июня. 

    В своём последнем бою в марте Папин нокаутировал соотечественника Игоря Вильчицкого на турнире в Майкопе.

    Последний бой Монтеса состоялся в июле 2023 года, когда мексиканец в Санкт-Петербурге досрочно уступил Сергею Кузьмину. 

    В активе Папина 16 побед при одном поражении. У Монтеса девять побед и шесть поражений.

    Ранее Фьюри объяснил, почему не смотрел в глаза Усику во время стердауна.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    dzen_banner
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить