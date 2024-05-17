Папин встретится с Монтесом на боксёрском турнире в Ростове-на-Дону
10-раундовый поединок в первом тяжёлом весе возглавит турнир «Бетсити. Вечер бокса» 12 июня.
В своём последнем бою в марте Папин нокаутировал соотечественника Игоря Вильчицкого на турнире в Майкопе.
Последний бой Монтеса состоялся в июле 2023 года, когда мексиканец в Санкт-Петербурге досрочно уступил Сергею Кузьмину.
В активе Папина 16 побед при одном поражении. У Монтеса девять побед и шесть поражений.
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